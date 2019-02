Más, por favor: Netflix komt met nieuwe Mexicaanse én Spaanse series

Kan jij geen genoeg krijgen van het laatste seizoen van Narcos, en vond je de film Roma de shit? Lucky you, want als we The Hollywood Reporter mogen geloven er zijn nog veel meer Mexicaanse Netflix-series in opkomst.

Netflix zet de komende twee jaar zwaar in op Mexico. De streamingdienst heeft volgens The Hollywood Reporter vijftig producties op stapel staan in Mexico. Daarmee is Mexico het belangrijkste productieland na de VS voor Netflix geworden. Contentchef Ted Sarandos van Netflix: ‘Ter vergelijking; in India werken we in datzelfde tijdsbestek aan dertig producties.’

Mexico was het eerste land waar Netflix niet-Engelstalige originals ging produceren. Het land is uitgegroeid tot belangrijke springplank voor Latijns-Amerika.

Viva la Spaanstalige series

Netflix heeft wat Spaanstalige series betreft blijkbaar de smaak te pakken. Vorige week werd al bekend dat de streamingdienst met vijf nieuwe Spaanse titels komt. Daarmee komt het aantal series die de streamingdienst in Spanje ontwikkelt en produceert op elf.

Niet gek ook: Spaanse series leveren Netflix tot nu toe wereldwijd veel succes op. Zo is La casa de papel de populairste niet-Engelstalige serie wereldwijd van Netflix. Andere populaire voorbeelden zijn Élite en Las chicas del cable. In de pijplijn zitten de series Hache, Alte Mar en Criminal.

Bron: ANP