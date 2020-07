Mascha Feoktistova bevallen van eerste dochtertje!

Mascha Feoktistova, van het YouTube-kanaal Beautygloss, en haar man Gregor van Vlierden zijn vanochtend trotse ouders geworden van hun eerste kindje!

Mascha Feoktistova bevallen

Hun dochtertje heeft de prachtige naam Mila Poppy van Vlierden gekregen. Op Instagram laat Mascha weten dat de bevalling zwaar was: ‘Geboren op 6-7-2020 om 5:19. De bevalling duurde 25 uur, haar arm is gebroken en als we er klaar voor zijn zullen we dit verhaal delen. Voor nu blijven we even in het ziekenhuis en gaan we daarna lekker cocoonen met ons meisje <3’

Felicitaties

Onder de post regent het felicitaties en wenst men het kersverse gezinnetje veel sterkte voor de komende tijd.

Beautygloss-video

De YouTube-ster en haar man Gregor van Vlierden, die in 2017 in het huwelijksbootje stapte, maakten begin dit jaar bekend voor het eerst ouders te worden. In de video laten ze zien hoe ze reageerden vlak na de zwangerschapstest. In eerdere Beautygloss-video’s liet Mascha niet weten of het een jongen of een meisje werd. Sprak ze over de baby, dan noemde ze deze ‘Poppy’. Later maakte ze het geslacht bekend via haar Instagram account. ‘Can’t wait to meet you baby girl’, schreef ze bij een post waar het stel samen poseerde.



Vruchtbaarheidsproblemen

Mascha was eerder open over haar vruchtbaarheidsproblemen. Ze lijdt aan de aandoening PCOS, waardoor er minder vaak een eisprong plaatsvindt en het moeilijker is om in verwachting te raken. In haar vlogs deelde Feoktistova dat zij en haar partner Gregor een grote kinderwens hebben.

🤰🏻 Laatste loodjes.. ik kan gewoon echt niet wachten 😭

Can't wait to meet you baby girl ❤️

