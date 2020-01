Mascha Feoktistova onthult geslacht eerste kindje met lieve foto

Mascha Feoktistova, van het YouTube-kanaal Beautygloss, is in verwachting van haar eerste kindje. Het geslacht onthulde ze middels een lieve foto op Instagram.

Geslacht De YouTube-ster en haar man Gregor van Vlierden maakten begin dit jaar bekend voor het eerst ouders te worden. In eerdere Beautygloss-video’s niet Mascha niet weten of het een jongen of een meisje werd. Sprak ze over de baby, dan noemde ze deze ‘Poppy’. Het geslacht heeft ze nu bekend gemaakt. “Can’t wait to meet you baby girl”, schrijft ze op haar Instagram. Het stel verwacht dus een meisje!

‘Het is gelukt’

Het wordt het eerste kindje voor het stel, dat in 2017 in het huwelijksbootje stapte. In een video leggen de twee uit over de afgelopen tijd en laten ze zien hoe ze reageerden vlak na de zwangerschapstest. ‘Ik ben zwanger’, vertelt Mascha trots. ‘Het is gelukt, guys’, vult Gregor zijn vrouw aan. Het meisje wordt verwacht in juli.

Vruchtbaarheidsproblemen

Mascha was eerder open over haar vruchtbaarheidsproblemen. Ze lijdt aan de aandoening PCOS, waardoor er minder vaak een eisprong plaatsvindt en het moeilijker is om in verwachting te raken. In haar vlogs deelde Feoktistova dat zij en haar partner Gregor een grote kinderwens hebben.

