Uhm, okay: je kunt nu een matchende onderbroek voor je telefoon kopen

Hoewel we natuurlijk de leukste hoesjes hebben, voelt een echt accessoire aan je mobiel toch iets uit de jaren ’00. Lipgloss aan je klaptelefoon, anyone? Maar goed, alle trends komen terug en daarom kun je nu een matchende onderbroek voor je telefoon kopen.

De Zweedse kunstenares Arvida Byström bedacht samen met The Internet Shop dit concept. En hoewel de G-string een comeback maakt, kun je ook op deze manier de show stelen.

Matchende onderbroek telefoon

Hoewel het matchende setje eigenlijk voor Valentijn was (om je echte liefde te verwennen, je telefoon, snap je), is de gelimiteerde collectie ook nu nog verkrijgbaar. Wat je daarvoor neer mag tellen? Nou, zo’n 69 euro. Maar dan krijg je wel een onderbroek voor jezelf én een mini-variant voor je telefoon.

Verslaving

Hoewel het natuurlijk een beetje een grapje is, brengt het ons misschien ook wel de pijnlijke waarheid. Want wie is de eerste die je in de ogen kijkt zodra je ontwaakt? Juist, je camera van je smartphone, om dat ding te ontgrendelen. Misschien dan wel niet je grote liefde, maar wel hetgeen waar je ontzettend veel tijd mee doorbrengt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door arvida byström (@arvidabystrom)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door INTERNET SHOP™ (@theinternetshop)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: HLN | Beeld: Instagram, Getty Images