Mocht je vandaag een slechte dag hebben, besef dan: het kan altijd slechter. Kijk maar naar Mattheüs van ‘Love Island’. Hij moet vandaag de keuze maken tussen Fabiënne en Raphaëlla.

Love Island Mattheüs staat voor een dilemma

En dat is zuur, heel zuur. Beide meiden vinden Mattheüs namelijk leuk, en beide meiden willen de Love Island-villa nog niet verlaten. En om het nog moeilijker te maken: andersom vindt Mattheüs ook beide meiden leuk. We hebben het hier dus over een verlies-verlies situatie. Voor Mattheüs is het een lastige keuze; hij gaat sowieso één hart breken. En andersom gaat één van de twee meiden sowieso met een gebroken hart naar huis en is degene die mag blijven opgezadeld met een oneindig schuldgevoel. Ofwel: de producenten van Love Island hebben hun timing voor drama weer eens perfect op orde.

Uurtje vroeger

Begin deze week werd bekend dat de afleveringen van Love Island een uur vroeger op Videoland verschijnen. Waar de eerste week 21:30 uur als starttijd op zowel RTL5 als Videoland gehanteerd werd, is dat voor de streamingsdienst nu 20:30 uur. Voor mensen die via RTL kijken blijft het wél gewoon 21:30 uur.

Bekijk de preview hieronder.

Ondanks het coronavirus konden de opnames voor het tweede seizoen van Love Island Nederland & België toch gewoon doorgaan. De presentatoren en basiscast bevonden zich al op Gran Canaria nog voordat het eiland op code oranje ging. Tot de basiscast behoren Fabiënne (23), Imen (25), Mert (20), Joan (25), Giuliano (27), Remco (25) uit Nederland. Uit België doen Josephine-Charlotte (20), Mattheüs (23), Lisa (25) en Raphaëlla (21) en Axel (24) mee. Inmiddels heeft Axel de villa al moeten verlaten.