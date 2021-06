Matthew Perry (51) verbreekt verloving met Holly Hurwtiz (29)

Het zit Matthew Perry niet mee. Nadat fans zich publiekelijk zorgen maakten om zijn wat verwarde indruk tijdens de ‘Friends’-reünie, is nu ook zijn relatie met Holly Hurwtiz voorbij. De twee verbraken de verloving.

Over de reden van de breuk laten de twee zich niet uit. ‘Soms blijken dingen gewoon niet te werken, en dit is er een van. Ik wens Holly het beste’, laat Matthew weten in een statement.

Geflirt

Matthew en Holly kregen in 2018 een relatie en verloofden zich in 2020. In de tussentijd zijn ze even uit elkaar geweest. Volgens een ingewijde heeft de acteur er toen flink op los geflirt met andere vrouwen, en zit dat de literair agent dwars.

Kiespijn

Dat verdrietige nieuws komt nadat mensen zich afvroegen wat er met Matthew gaande was tijdens de ‘Friends’-reünie. Hij maakte een warrige indruk en leek niet goed uit zijn woorden te komen. Volgens hem kwam dat omdat hij vlak voor de opnames naar de tandarts moest vanwege kiespijn. Zijn onduidelijke spraak wijt hij aan de verdovingsmiddelen die de tandarts hem toediende.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress