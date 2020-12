Could this bé any cooler: ‘Friends’-acteur Matthew Perry lanceert kledinglijn

Matthew Perry? Misschien doet die naam niet direct een belletje bij je rinkelen, maar de naam Chandler Bing waarschijnlijk wel. De Friends-acteur wordt anno 2020 nog altijd in één adem genoemd met de serie, en dus lanceert nu hij een kledinglijn met de briljantste uitspraken van Chandler erop.

En die wíl je gewoon hebben.

Matthew Perry

Matthew Perry speelde in de succesvolle serie Chandler Bing, de onhandige en hilarische buurjongen van Monica en Rachel. Hij woonde jarenlang samen met Joey Tribiani, tot hij ging samenwonen met Monica Geller. De serie over de Amerikaanse vriendengroep is al lang niet meer op de buis, maar nog altijd razend populair.

Het Bing-effect

Het karakter Chandler Bing leeft dan ook nog steeds voort, en fans weten al zijn briljante uitspraken en intonatie na te doen. Chandler stond er namelijk om bekend niet alleen altijd grappen te maken, ook zijn manier van praten was karakteriserend en hilarisch. Dus ja, wat doe je dan? Dan maak je tig jaar later gewoon gebruik van deze populariteit!

Goed doel

Dat moet Matthew gedacht hebben, want hij startte een eigen kledinglijn met t-shirts waarop de meest iconische uitspraken van Chandler prijken. Nu doet hij het niet om er nog een lekker zakcentje aan over te houden, want de opbrengst van de kledinglijn gaat naar de hulpverlening voor het coronavirus van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Áls je een shirt wilt bemachtigen moet je er wel snel bij zijn, want het betreft een limited edition-collectie die maar twee weken te koop is. Hebben? Je scoort de shirts hier!

