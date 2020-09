Matthy uit ‘Love Island’ doet boekje open over breuk met Kelly: ‘Had het er aardig zwaar mee’

Hoewel de Islanders nu weer druk op zoek zijn naar de liefde (sterker nog, er staat ze een behoorlijk zwaar moment te wachten), lijkt de koek op voor veel van de oud-gedienden. Ook Kelly en Matthy maakten een tijd terug bekend uit elkaar te zijn en de Brabander laat nu weten waarom.

Aan Love Reality verklaart hij: ‘Kelly en ik hebben het heel fijn gehad en ik heb zeker een lange tijd het gevoel gehad dat zij de ware voor mij was, alleen soms lopen dingen net wat anders.’ Na een half jaar gingen de tortelduifjes samenwonen en dat ging een hele tijd ook erg goed.

Matthy en Kelly

Toch kwamen daarna de eerste scheurtjes. ‘We merkten op een gegeven moment echter dat we in veel dingen een andere denkwijze hebben en qua karakter te veel verschillend zijn, dan besluit je samen om er toch mee te stoppen.’ Matthy is de breuk behoorlijk zwaar gevallen. ‘Ondanks dat we de beslissing samen hebben gemaakt, had ik het er toch aardig zwaar mee een tijdje, terwijl ik normaal gezien dingen makkelijk vergeet. Dat zegt ook genoeg tuurlijk!’

Geen contact

Hoewel de twee geen contact hebben, betekent dat niet dat ze niet meer door één deur kunnen. ‘We hebben geen contact meer, maar ik gun haar het beste verder. We hebben een leuke tijd gehad en samen toch zo’n programma en de nasleep ervan meegemaakt. Dat schept toch een speciale band.’

