Het radioduo Mattie Valk en Marieke Elsinga beweren dat ze niet meer dan vrienden en collega’s zijn. In een nieuwe video blijkt dat er een hoop aantrekkingskracht is tussen de twee. Ze kunnen niet van elkaar afblijven. Hmm, zou er dan toch meer spelen?

Onlangs vertelde Marieke dat ze de hele dag door appt met Mattie. ‘En ’s avonds sturen we elkaar een voice memo van wat we die dag hebben gedaan en hoe het gaat’, zei ze in een interview. Ook Mattie kwam aan het woord en beweerde dat er geen sprake is van verliefdheid. ‘We kunnen het heel goed met elkaar vinden en ze is een hartstikke goede vriendin van mij, maar als ik verliefd op haar zou worden of zou zijn, dan wordt het voor de show zo kwetsbaar en dat is niet goed. Als ik dat gevoel zou hebben gehad, dan was ik denk ik niet aan het programma begonnen.’

Chemie

Toch kan niemand om de chemie tussen Mattie en Marieke heen. Zo is in onderstaande video te zien hoe het duo elkaar de nodige complimentjes geeft en hoe #awkward het is voor Domien Verschuuren, die Marieke in december live op de radio mee op date vroeg. Terwijl M&M elkaar stevig vasthouden, zegt Marieke: ‘Jij hebt echt veel goede features, schat.’

Ongezond

En dat is niet alles. ‘Ik ben gewoon zo dol op deze man (…), ik mis Mattie ook als ik hem twee dagen niet zie’, geeft ze toe. Domien kan niet anders dan tóch maar een reactie geven. ‘Wat een ongezonde relatie!’