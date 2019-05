Collega’s nemen Mattie en Marieke op de hak: ‘Hoe harder je ontkent, des te harder je bevestigt’

Hoewel Mattie en Marieke blijven volhouden dat ze alleen vrienden zijn, dook Valk toch ineens op tijdens de vakantie van de brunette. Want speelt er nu wél of niet meer tussen de twee Qmusic-dj’s? Marieke verscheen voor de camera van RTL Boulevard om de boel te ontkennen en recht te zetten, en nu doen collega’s Jeroen Kijk in de Vegte en Jan-Willem Roodbeen hetzelfde.

In zijn Instagram Stories plaatst NPO 2 Radio-dj Jeroen een drietal filmpjes met een dikke vette knipoog. ‘We moeten even iets rechtzetten’, zegt hij terwijl hij zichzelf filmt met zijn collega. ‘Vorige week waren Jan-Willem en ik op vakantie, en we waren beiden in Amsterdam.’

Niet waar

De twee zeggen grappend ertussenuit te zijn geweest met hun geliefdes, maar ‘er zijn boze tongen die iets anders beweren’. ‘Toen kwamen er ineens geruchten dat er misschien iets was tussen ons’, gaat het duo verder. ‘Er werd gezegd dat wij stiekem samen op vakantie waren en misschien verkering hadden of iets dergelijks, maar dat is niet waar.’

Gezoend

Ze verwijzen aan het einde van hun verhaal opnieuw naar Mattie en Marieke. ‘De redactie vroeg ook nog of wij gezoend hadden, maar ook dat is niet waar. Maar in principe is het vaak zo: hoe harder je ontkent, des te harder je bevestigt. Maar dat is in dit geval dus niet zo.’

Geen stel

De grap van Jeroen en Jan-Willem kwam naar aanleiding van de uitspraken die Marieke deed tegenover RTL Boulevard, nadat Mattie opdook bij haar vakantieoptrekje. ‘Iedereen denkt dat we een setje zijn. Ik moet jullie toch teleurstellen: we zijn geen stel.’

Door: Flaironline | Beeld: ANP