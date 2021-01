Max Verstappen maakt nieuwe liefde bekend met romantische foto

Max Verstappen heeft een relatie met Kelly Piquet, dochter van drievoudig F1-wereldkampioen Nelson Piquet. Dat maakte de Formule 1-coureur op 1 januari met een lieve foto duidelijk op Instagram.

Bij een foto van de twee schrijft hij: ‘Gelukkig nieuwjaar allemaal! Laten we van 2021 een jaar maken om te onthouden. Ik wens jullie succes, liefde en geluk, net als ik heb gevonden.’ Ook Kelly plaatst een romantische foto van de twee.

Geruchten

Er gingen sinds midden november al geruchten over een romance tussen de twee. De autocoureur reageerde namelijk met een opvallende tekst onder de Instagram post van de dochter van een Formule 1-legende. Kelly plaatste de cryptische tekst: ‘Donkerder dan de oceaan, dieper dan de zee, je hebt alles, je hebt wat ik nodig heb’, bij een foto van haarzelf. Hierop liet Max weten: ‘Samen kunnen we uitdagingen aangaan zo diep als de zee en zo hoog als de lucht.’

Eerdere relaties

Kelly had al eerder een relatie met een Formule-1 coureur. In 2019 kreeg zij samen met Daniil Kvyat een dochter. Max gaf in oktober aan dat hij na twee jaar een punt achter zijn relatie met Dilara Sanlik had gezet.

