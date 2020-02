Maxime Meiland doet boekje open over plastische chirurgie: ‘Ik had de neus van papa’

Maxime Meiland werd bekend door het programma met haar familie, maar is nu zelf ook een waar fenomeen op Instagram. Het ene na het andere prachtige kiekje wordt gedeeld en volgers raden haar regelmatig aan modellenwerk te gaan doen. En plastische chirurgie? Daar is ze alleen maar heel open over.

In interview in de nieuwe LINDA.meiden vertelt Maxime dat ze wel degelijk aan zichzelf heeft laten sleutelen. ‘Ik had de neus van papa en die wil je echt niet hebben, meid. Daarbij stond mijn kin naar achteren, waardoor ik geen goede kaaklijn had.’

Maxime Meiland plastische chirurgie

Ze vervolgt: ‘Ik zat er zo mee. Ging, om het te verdoezelen, rare poses aannemen.’ Maxime heeft dan ook een operatie ondergaan om dit te verhelpen. ‘Op mijn negentiende heb ik een neuscorrectie gehad en er zit een klein beetje filler in mijn kin. Nu ben ik blij!’

Katrien Duck

Maar met opgespoten lippen zul je haar niet snel gaan zien. Ze vraagt zich lachend af: ‘Waarom moet het als Katrien Duck?’ Geen lipfillers dus voor Maxime Meiland: qua plastische chirurgie blijft het voorlopig hierbij.

Bron: Libelle | Beeld: SBS