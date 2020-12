Maxime Meiland gaat voor een pittig rood kapsel

Het is tijd om het ellendige jaar 2020 af te sluiten en een nieuw hoofdstuk te openen. En niets roept zo hard ‘nieuw hoofdstuk’ als een fonkelnieuw kapsel. Dat moet Maxime Meiland ook gedacht hebben.

De Meiland-telg liet de schaar in haar blonde lokken zetten, maar liet het daar niet bij. Ze liet haar blonde lokken verven in een rossige kleur. ‘Nou meid ik ben toch voor een nieuwe look gegaan!’, schrijft ze op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Maxime Meiland (@maximemeiland)

‘Net als rode wijn’

Onder de post regent het complimenten. Door vader Martien is de vergelijking met wijn uiteraard snel gemaakt (‘Winterlook. Net als rode wijn’). Tussen alle hartjes door, zijn er natuurlijk altijd een paar zuurpruimen die het nodig vinden om op te merken dat ze blond mooier vonden. Een enkeling noemt de nieuwe coupe zelfs ‘oubollig’. Laten we hopen dat Maxime haar schouders ophaalt, want va-va-voom: wát een vamp en wat contrasteert het rossige goed met haar blauwe kijkers.

Beeld: Instagram, Brunopress