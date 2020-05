‘Chateau Meiland’ was de grootste kijkcijferhit van 2019. En we weten, waar fans zijn, zijn ook haters. De negatieve reacties zijn iets waar Maxime Meiland (24) het af en toe maar moeilijk mee heeft.

Maxime Meiland is door het daverende succes van ‘Chateau Meiland’ in één klap een bekende Nederlander geworden. Met alle gevolgen van dien, want de blondine moet het helaas ook doen met bakken kritiek die ze over zich heen krijgt van kijkers. Zo wordt haar weleens verweten dat ze te veel schreeuwt, is ‘sirene Maxime’ haar bijnaam voor sommigen en vinden televisiekijkers haar ‘met de week irritanter’. Al die negatieve woorden laten de dochter van Martien niet koud, zo vertelt ze in een nieuw interview.

Maxime steeds meer Martien Meiland

In een gesprek met Veronica Magazine geeft Maxime toe dat ze alle kritiek wel moeilijk vindt. “Er werd gezegd dat ik te veel het gedrag van mijn vader overnam en dat ik te veel aan het schreeuwen was. Tja, misschien is dat wel zo”, aldus de blondine. “We zitten continu op elkaars lip en ik ben tenslotte zijn kind. Het is logisch dat ik dingen van hem overneem.”

Niet fijn

Hoewel ze het gek vindt, raakt het commentaar haar wel. “Fijn is het niet, natuurlijk. Ik wil gewoon het liefst dat iedereen me leuk vindt”, geeft Maxime toe. “Maar terecht zeggen papa en mama dan meteen: ‘Maak je niet druk. Dat waait wel weer over’. En ze hebben gelijk, zo moet ik dat naast me neerleggen.”

Kledinglijn

Niet alleen kreeg Maxime negatieve reacties op haar gedrag, ook lag ze onlangs onder vuur vanwege de kledinglijn die ze uitbracht. Getwijfeld werd namelijk of ze de stukken wel echt zelf ontworpen had, gezien de samples sterk leken op kledingstukken die al te koop waren op de Chinese website AliExpress.

Eigen programma?

In het interview met Veronica Magazine kwam ook ter sprake of Maxime een eigen programma misschien ziet zitten. “Dat weet ik nog niet zo goed. In ieder geval niet mijn eigen realityshow, denk ik”, zei ze daarover. “Ik denk juist dat de kracht van Chateau Meiland zit in de chemie tussen ons als gezin. Ik ben in mijn eentje denk ik veel minder interessant.” Wel zei ze open te staan voor “van alles”.

