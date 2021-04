Naast een nieuw huis en een baby onderweg, is er nog een verandering in het leven van Maxime Meiland. De jongste dochter van de familie Meiland heeft een nieuw gebit!

Maxime is onder handen genomen door tandarts Nadim Youssef. Hij deelt op zijn Instagramaccount voor- en na-foto’s van Maxime’s tanden. De realityster gaat haar vader Martien achterna: hij kreeg eerder nieuwe tanden aangemeten van de tandarts.

View this post on Instagram A post shared by Nadim Youssef (@nadimyoussef7)

Nieuw huis

Eerder deze maand verhuisden Maxime Meiland en haar vriend Leroy Molkenboer naar Noordwijk, waar ze een prachtig huis kochten met natuurlijk een kinderkamer voor hun aanstaande baby. Omdat Maxime enkele maanden in verwachting is, werd het zware tilwerk voornamelijk door Leroy en Martien gedaan. Toen alle spullen een plekje hadden gekregen, was de rest van de familie – onder wie Erica’s moeder, die de negentig is gepasseerd – al druk bezig de nieuwe woning van Maxime en Leroy te inspecteren.

Hele familie

Opvallend was dat Erica’s minnaar Sander van Betten ook bij dit emotionele familiemoment aanwezig was. Enkele weken geleden had Sander al kennisgemaakt met Erica’s moeder, waardoor de twee zich niet meer aan elkaar voor hoefden te stellen. Voor Erica’s moeder is het fijn dat de Meilandjes weer in Noordwijk gaan wonen, op rolstoelafstand van haar bejaardencentrum. Het is voor Martien en Erica de eerste keer dat Maxime het huis uitgaat, terwijl Montana al jarenlang met haar vriend Dirk in Noordwijk woont. Om die reden waren Martien en Erica jarenlang gewend intensief met Maxime en kleindochter Claire samen te leven. Dat is niet langer het geval en dat zorgde voor de nodige emoties bij de familie, al wordt Maxime haar gezinsgeluk van harte gegund. Zeker omdat Leroy erg goed in de smaak valt. ‘Het was erg gezellig,’ vertelt Sander. ‘We zijn de hele dag bij Maxime, Leroy en Claire geweest. Martien had gebak meegenomen voor iedereen.’

