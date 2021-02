Verdrietig nieuws voor Maxime Meiland: dochter Claire mag niet meer in de serie

We kunnen weer bijna genieten van Maxime Meiland en haar familie. Op 1 maart keert de familie terug op de buis. Alleen mist er wel een heel belangrijk persoon dit seizoen: dochter Claire.

Dat vertelt oma Erica in een interview.

Onhandig

De inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingegrepen. ‘Onze kleine Claire gaat er dit seizoen min of meer uit. Erg jammer, ook voor de kijkers. Claire hobbelde altijd gewoon mee, maar de inspectie doet net alsof ze hard aan het werk is. Als wij nu aan het draaien zijn en Claire zit ergens waar wij moeten zijn, dan moet zij uit beeld: Kom maar meid, ga hier maar even achter de iPad – wat ze helemaal niet wil.’

Advocaat ingeschakeld

De familie is het niet eens met de ‘tik die ze op de vingers hebben gekregen’. ‘De producent is met een advocaat bezig om te kijken of we er iets tegen kunnen doen, want het is niet werkbaar. De eerste drie afleveringen is ze waarschijnlijk nog wel te zien, maar ja, daarna kwamen er twee dames van de inspectie.’

Bron: Story | Beeld: Brunopress