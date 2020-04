Maxime Meiland onder vuur: heeft ze haar kledinglijn wel zelf ontworpen?

Maxime Meiland kijkt er reikhalzend naar uit: haar eigen kledinglijn. In Chateau Meiland liet ze laatst een voorproefje zien. Oplettende kijkers plaatsten vraagtekens bij de samples, want: heeft ze de kledingstukken wel zelf ontworpen?

De samples die de realityster liet zien, lijken namelijk sterk op kledingstukken die al te koop zijn op de Chinese website AliExpress.

Niet origineel

Onder meer de hartjestrui, de groene blazer, het roze jurkje en het bruine jurkje zijn te bestellen via AliExpress. Dankzij een handige functie van de Chinese website – je kunt een foto uploaden en zoeken naar vergelijkbare producten – zijn de kledingstukken gemakkelijk terug te vinden.

Reactie Maxime

Tegenover RTL Boulevard laat Maxime weten in haar collectie gebruik te maken van stoffen uit China. “Sommige stoffen heb ik zelf ontworpen, andere stoffen hebben een patroon dat gemaakt is door de fabriek daar. Ik laat mij inspireren door alles in mijn omgeving. Van het leven op het chateau, tot toffe outfits die ik zie op straat. Mijn ambitie is om een collectie samen te stellen waarin ik mijzelf zie en waar ik de Nederlandse vrouw een plezier mee hoop te doen.”

Twee voorbeelden van kledingstukken die verdacht veel lijken op kledingstukken die te bestellen zijn op AliExpress:

