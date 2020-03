Maxime Meiland over pestverleden na uitlekken naaktfilmpje: ‘Ik dacht soms: van mij hoeft het niet meer’

Waar het Maxime Meiland (23) vandaag de dag voor de wind gaat, is dat in haar jeugd weleens anders geweest. In haar puberteit werd de blondine erg gepest, wat alles te maken had met een naaktfilmpje dat was uitgelekt en werd verspreid. “Ik dacht weleens: van mij hoeft het niet meer”, vertelt ze er openhartig over.

Maxime doet uit de doeken over de donkere periode in de eerste aflevering van Open Kaart, een nieuwe reeks video’s van YouTuber Robbert Rodenburg (22). Ze vertelt dat het al bergafwaarts met haar ging toen haar vader tijdelijk naar Amsterdam verhuisde en niet meer bij het gezin in Frankrijk woonde. Kort daarna maakte haar tante een einde aan haar leven, waarna Meiland verkeerde vrienden kreeg en steeds meer begon te drinken. “Ik begrijp niet hoe mijn moeder het uithield met mij”, aldus de dochter van Martien en Erica. “Ik was echt heel erg.”

Naaktfilmpje Maxime

Naar eigen zeggen was het “ellende na ellende” toen Maxime zo’n veertien jaar oud was. Ze had verkeerde vriendjes en stuurde op een gegeven moment een naaktfilmpje naar iemand. “Dat is toen uitgelekt en daardoor ben ik heel erg gepest op school”, aldus de blondine. “Het is zo verspreid in die tijd, voor mij was dat heel moeilijk, ja.”

Rotkind

Haar verdriet kwam er destijds vooral als woede uit en Meiland geeft dan ook toe dat ze zich vaak provocerend gedroeg. “Ik was eigenlijk gewoon een rotkind”, vertelt ze erover. “Een beetje stoer doen, omdat je voelt dat je de afgrond in gaat.”

Psychische hulp

Door de opeenstapeling van gebeurtenissen ging Maxime door een extreem moeilijke tijd. “Ik dacht ook af en toe: van mij hoeft het niet meer”, biecht Maxime op. Ze sprak uiteindelijk met haar moeder, die psychische hulp voor haar zocht. “Dat heeft me heel erg geholpen. Het heeft me jaren gekost, maar het is wel oké nu.”

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.

