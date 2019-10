Maxime Meiland over de vader van haar kindje: ‘Hij wil niks van Claire weten’

De Meilandjes verbraken gisteren weer een kijkcijferrecord. Dochter Maxime is een van de sterren van de show én ook de trotse moeder van Claire. Ze doet nu een boekje open over de vader van haar dochtertje.

In de serie Gossip van Anna Nooshin krijgt ze de roddel voorgelegd dat ze de vader van Claire expres uit de spotlights zou houden en dat niemand verder weet wij hij is. Daarop antwoordt Maxime: ‘Claire kwam als een verrassing. Ik raakte zwanger en toen zei hij al heel snel ‘ik wil dit niet’. Toen heb ik het thuis verteld. Iedereen was in shock en ook boos. Mijn vader heeft een week lang niet tegen mij gepraat.’ Gelukkig was die ruzie snel voorbij. ‘Mijn vader kan wel boos worden, maar dan is het ook zo weer over en dan is het ‘we moeten door’.’

Probleem

Hoewel ze er nog aan gedacht heeft om abortus te plegen, is ze uiteindelijk blij dat ze dat niet heeft gedaan. Maar de opvoeding van de kleine meid? Daar is de vader niet in betrokken. Hij wil namelijk niks weten van Claire. ‘Ik heb ooit, toen ze 1 werd, een ouderwetse kaart gestuurd met een foto erbij’, vervolgt Maxime. ‘Toen heeft zijn vader een berichtje gestuurd naar mijn vader met een felicitatie.’ De rest van zijn familie wil verder ook niks van hun kleindochter weten. ‘Nee, ze vinden dat ik het probleem ben. Dat ik het gedaan heb.’

Ontmoeten

Maxime heeft wel een grote wens voor haar dochtertje. ‘Toch hoop ik dat hij uiteindelijk haar wel wil ontmoeten. Het is toch haar vader.’ Maar een man in haar leven? Die is er momenteel niet en gaat er ook niet komen. ‘Ik ben helemaal niet toe aan een vriend.’

Bron: Boulevard | Beeld: Talpa