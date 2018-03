Het McClintock-effect: gezellig samen bloeden?

Is het nou écht zo dat vrouwen die met elkaar samenleven langzamerhand dezelfde cyclus krijgen? Veel mensen denken van wel. We noemen dit het McClintock-effect, vernoemd naar de psychologe die het ooit onderzocht, Martha McClintock. Volgens haar zou de menstruatie worden gelijkgeschakeld onder invloed van feromonen: chemische signaalstoffen in zweet en bloed. De Amerikaanse onderzoeker Jeff Schank hielp ons een paar jaar geleden echter uit de droom: hij volgde een jaar lang 186 vrouwen, en kwam tot de conclusie dat het puur toeval is. Elke cyclus is anders, er zijn dus altijd wel een paar dames tegelijk ongesteld.

Wonderlijk (en niet al te fris klinkend) weetje over de geur van menstruatie: wist je dat die geur – die anderen niet bewust ruiken – onbewust wordt opgemerkt door het andere geslacht? Hierdoor vinden mannen ongestelde vrouwen extra aantrekkelijk. Dat schijnt een oerinstinct te zijn. Handig om te weten als je een oogje hebt op die knapperd die altijd voor je in de rij staat bij Starbucks. Bonus: goede stok achter de deur als je geen seks wilt hebben op de eerste date.

