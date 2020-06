Hoe leuk: na elf jaar stilte krijgt McLeod’s Daughters een vervolg

Whaa, wie had dit nou durven denken. Elf jaar nadat de serie stopte, komt vandaag het nieuws naar buiten dat de Australische serie ‘McLeod’s Daughters’ een vervolg krijgt. En wel in de vorm van een film: ‘The McLeod’s of Drovers Run!

McLeod’s Daughters kun je gerust beschouwen als die onzichtbare pilaar die er altijd was. De fijne wegkijkserie, over de twee zussen Claire en Tess die een veehouderij in de Australische outback erfden van hun vader, was jarenlang op tv. Van 2001 tot 2009 werd de serie dagelijks uitgezonden op Net5.

The McLeod’s of Drovers Run

De schrijver van de serie, Posie Graeme-Evans, is door het dolle en deelt het nieuws op haar Instagrampagina. Ze vertelt dat ze al enkele maanden geleden begonnen was met schrijven van het verhaal, maar vandaag pas hoorde dat het project door kan gaan.

‘We zijn echt nèt begonnen, maar we zijn goed op weg. Ik doe geen beloftes, maar ik heb hier een goed gevoel over. Hopelijk heb ik gelijk’, besluit ze haar bericht.

Bekijk hieronder de aankondiging op Instagram.

McLeod’s Daughters, waar ging het ook alweer over?

Zussen Claire en Tess McLeod leven vanaf hun kinderjaren apart van elkaar. Tess leeft in de grote stad met haar moeder, Ruth Silverman, terwijl Claire op het platteland woont met hun vader, Jack McLeod. Tess is het popje, Claire is de stoere. Maar dan brengt het lot ze bij elkaar: als vader Jack overlijdt, erft iedere zus een deel van de boerderij Drovers Run.

Vijf boerderijknechten

Tess keert voor het eerst sinds jaren weer terug naar het platteland, terug naar Drovers Run, maar vooral terug naar Claire. Claire runt inmiddels de gehele boerderij en wordt bijgestaan door vijf boerderijknechten en door Meg Fountain, huishoudster die samen met haar dochter Jodi op het erfgoed in het kleine huisje woont. Ook komt het lokale boodschappenmeisje en serveerster Becky Howard af en toe langs (een belangrijk detail, zal later blijken).

And then it starts…

Claire is echter gekwetst om het feit dat Tess alleen maar terug lijkt te komen voor het erfgoed. Tess besluit een tijdje op Drovers te komen logeren, iets waar Claire in eerste instantie niet op zit te wachten. Als Claire haar laat zien wat de boerderij betekent voor haar en iedereen, besluit Tess haar deel bij Claire aan te sluiten en om voorgoed op Drovers te komen wonen. Langzaam groeien de zussen weer naar elkaar toe en hoewel Claire koudbloedig en afstandelijk lijkt te zijn, leert Tess haar een spontanere manier van leven.

Feministische inslag

Als de vijf boerderijknechten betrapt worden op het stelen van brandstoffen, ontslaat Claire ze onverbiddelijk. Maar ze maakt zich vanaf dat moment grote zorgen, aangezien ze al het zware werk niet alleen aankan. En daar komt een mooie feministische inslag om de hoek kijken. De meiden Claire, Tess, Meg, Jodi en Becky – die dus al geregeld over de vloer kwamen bij McLeod’s Daughters – besluiten er met z’n vijven wat te van maken, ondanks alle kritiek van hun ouderwetse buren.