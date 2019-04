Me, myself and I: de keerzijde van soloreizen voor vrouwen + tips

Steeds meer vrouwen trekken er alleen op uit. Naast alle mooie plaatjes, lekkere temperaturen en alle vrijheid, heeft soloreizen ook nadelen. Dit blijkt uit onderzoek van The New York Times.

De afgelopen tijd zijn er veel berichten naar buiten gekomen over geweldsdelicten tegen vrouwelijke toeristen. Het roept vragen op over de veiligheid van vrouwen in het buitenland.

Meer risico

Phumzile Mlambo-Ngcuka, directeur van United Nations Women, vertelt: ‘Het is geen vraag of vrouwen risico’s lopen als zij alleen reizen. We hebben bewijs dat vrouwen meer risico’s lopen dan mannen, waar ze ook zijn. Het geweld komt voornamelijk voort uit diepgewortelde gender stereotypes, sociale en patriarchische normen.’

Veilig

Ben je van plan om komende zomer in je eentje te gaan reizen? Dan is het handig om te weten welke landen je juist wel of niet kunt bezoeken. Volgens Lonely Planet zijn onder andere Wenen, Peru en IJsland landen waar je als vrouw veilig naartoe kunt. Maar hoe kun je onderzoeken of een bestemming veilig en vrouwvriendelijk is? Bekijk het reisadvies van de bestemming en onderzoek de politieke en economische situatie van het land. Ook verstandig is om de vrouwenrechten in een land onder de loep te nemen. Wanneer je in bikini op het strand ligt, waar vrouwen niet alleen mogen zijn en bedekt gekleed gaan, is dat misschien niet heel handig. Verder:

Uitstraling

Probeer altijd uit te stralen dat je de omgeving kent. Eventuele boosdoener gaan namelijk liever op zoek naar een makkelijk doelwit die verdwaald oogt. Intuïtie

Wij als vrouwen hebben best een goede intuïtie. Vertrouw daarop. Voelt een situatie niet goed? Handel dan naar dat gevoel. Locatie delen

Misschien niet altijd even ‘sexy’, maar toch is het belangrijk dat altijd een iemand op de hoogte is waar je bent. Laat weten wanneer je ergens bent aangekomen. Mocht er iets gebeuren, dan is er iemand die weet waar je bent.

