Voortrekker #me-too Asia Argento beticht van seksueel wangedrag

Actrice Asia Argento, die als een van de eersten met haar vinger wees naar Harvey Weinstein, is nú zelf beschuldigd van seksueel wangedrag. Ze zou een minderjarige acteur hebben aangerand en hem de afgelopen maanden een slordige 380.000 dollar hebben betaald.

The New York Times, who else, heeft documenten in handen van de advocaten van Argento (42) en de acteur, Jimmy Bennett (22). Bestanden met de beschuldigingen, een betalingsovereenkomst en foto’s van de twee in bed (!), zijn via een anonieme afzender bij de Amerikaanse krant terechtgekomen.

Jimmy wie?

Het gaat om de 22-jarige Jimmy Bennett, een acteur annex rockmuzikant uit Los Angeles. Hij verklaart dat de Italiaanse actrice hem in 2013 seksueel had aangevallen in een Californische hotelkamer. Hij was toen 17 jaar oud en Argento 37 (het had haar zoon kunnen zijn en dat was-ie ook, soort van). In Californië is seks met minderjarigen strafbaar.

De krant schrijft dat #metoo-aanjager Argento de jonge Bennett zo’n 380.000 dollor aan schadevergoeding heeft betaald.

De documenten, die door een anonieme partij naar The New York Times zijn gestuurd, bevatten een in mei 2013 gemaakte seksuele selfie.

‘Moeder’ en ‘zoon’

Het meest markant is dat Bennett in 2004 (als 7-jarig jochie) een van de acteurs was die de zoon van een personage van Argento speelde in de film The Heart Is Deceitful Above All Things. De film, ook door Argento geregisseerd, gaat over de relatie tussen een drugsverslaafde prostituee en haar zoon. Aan het einde van de film verkleedt de moeder haar zoon als dochter en wordt het jongetje verkracht. Ziehier de trailer!

Bron: Nu.nl | Beeld: ANP

