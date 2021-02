TikTokker weet het zeker: deze grap in ‘Mean Girls’ hebben we allemaal gemist

Heb jij de film Mean Girls al tientallen keren gekeken? En is het zo goed als onmogelijk dat de film nog geheimen voor je heeft? TikTokker Sabrina Alease denkt dat niets minder waar is en dat zij een grap in de film heeft ontdekt die iedereen tot nu toe gemist heeft.

Hoewel de film alweer 17 jaar geleden uitkwam (ai, voel je je al oud?), blijft ‘ie altijd leuk. Grote kans dat jij de film al zo vaak hebt gekeken, dat je het halve script uit je hoofd kent. Maar is deze grap je ook opgevallen? Volgens TikTokker Sabrina Alease is dit niet zomaar een subtiele grap, maar een grap die een groot deel van de film verklaart.

Gemiste grap

Deze grap heeft betrekking op de band tussen Janis en Regina. Zij waren ooit goede vriendinnen. Die vriendschap ging over toen Regina plotseling dacht dat Janis lesbisch was en een oogje op haar had. Mean Girl Regina begon gemene roddels over Janis te verspreiden. Einde vriendschap. Maar waar kwam het gerucht over Janis’ geaardheid eigenlijk vandaan?

Lebanese or lesbian?

Volgens TikTokker Sabrina Alease zit het zo: aan het einde van de film vraagt Kevin G aan Janis of ze Puorto Ricaanse is. Janis antwoordt dan dat ze Libanees is, in het Engels: Lebanese. Volgens Sabrina zou hier het gerucht dat Janis lesbisch is vandaan komen. Regina zou het verschil tussen Lebanese en lesbian niet begrepen hebben.

De TikTok

In onderstaande TikTok legt Sabrina het je haarfijn uit. Denk jij dat het klopt en was jou dit ooit opgevallen? Het fragment even checken is momenteel trouwens lastig. Hoewel de populaire film ooit op Netflix en Videoland stond, is ‘ie van beide platformen afgehaald. Balen! Op Pathe Thuis kun je Mean Girls nog wel kijken.

