Medewerker R. Kelly bekent omkoping vrouwen

Over zanger en jaren 90 R&B-legende R. Kelly doen al jaren verhalen de ronde. Sterker nog: hij zit zelfs in de gevangenis in afwachting van zijn zaak. De aanklachten zijn behoorlijk heftig. Hij wordt beticht van seks met minderjarigen, vrijheidsberoving en omkoping van getuigen. Voor die laatste lijkt nu bewijs gevonden te zijn. Een medewerker van R. Kelly bekent de omkoping.

De zanger en zijn team hebben altijd alle aanklachten ontkend. Tot nu: een medewerker uit het team heeft gisteren bekend dat hij een van de vermeende slachtoffer van de R&B’er heeft omgekocht. De medewerker werd vorig jaar opgepakt omdat hij de dame in kwestie 500.000 dollar (!) zou hebben geboden om haar mond te houden over het misbruik.

Medewerker R. Kelly bekent

Bizar, natuurlijk. De medewerker verklaarde dat hij tijdens een telefoongesprek met het vermeende slachtoffer geld heeft aangeboden. Dat was dan ook het moment dat ‘ie werd opgepakt, want de politie luisterde zijn telefoon af. Ook twee andere ‘goede vrienden’ van de zanger worden beschuldigd van omkoping. Daarnaast zouden zij ook geprobeerd hebben de vrouwen te intimideren door auto’s in brand te steken bij de woning waar een van de vrouwen verbleef. Daarnaast zou er gedreigd zijn om intieme foto’s te lekken.

In de cel tot uitspraak gedaan is

De zanger zit vast in Chicago in afwachting van de meerdere misbruikzaken die er lopen. Nog steeds ontkent hij alle aanklachten die tegen hem gedaan zijn. Hij wil overigens graag naar huis en heeft al vaker verzoeken ingediend om zijn zaak thuis af te wachten. In maart vorig jaar greep hij het coronavirus als kans aan om een nieuw verzoek hiervoor in te dienen. Volgens hem zou de gevangenis geen plek zijn om zich aan social distancing te kunnen houden. Dit verzoek is overigens afgewezen.

Bron: ANP, AD, Getty Images