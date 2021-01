Vraag het de mediator: ‘Ik geniet van mijn nieuwe vrienden, maar hij zit te mokken’

Nadat ze jarenlang 24/7 voor hun gehandicapte zoon heeft gezorgd, krijgt Camilla nu eindelijk wat meer tijd voor zichzelf. Tijdens een cursus Spaans heeft ze een aantal nieuwe vrienden gemaakt met wie ze regelmatig afspreekt. Haar man Daniël ziet dat met lede ogen aan.

Camilla: ‘Onze zoon Ernst is ernstig lichamelijk en geestelijk gehandicapt en heeft 24/7 zorg nodig. Voor zijn geboorte werkte ik parttime in de kinderopvang, terwijl Daniël toen al bij de bank zat. Dus het was logisch dat ik voor Ernst zou zorgen. Daniël heeft een mooie carrière gemaakt waardoor we voldoende financiële middelen hadden om Ernst zo lang mogelijk thuis te houden. Maar we zagen elkaar amper en ook voor vrienden en kennissen hadden we geen tijd. Die zijn we in de loop der tijd ook allemaal kwijtgeraakt.

Sinds Ernst in de puberteit is gekomen, werd hij thuis steeds moeilijker te handhaven en uiteindelijk hebben we besloten om hem in een inrichting te plaatsen. Met pijn in ons hart hoor, echt waar. Nu, een halfjaar later, voel ik ook opluchting. Ik ben met een cursus Spaans gestart en daar heb ik een groepje leuke vrouwen leren kennen met wie ik regelmatig afspreek. Zo leuk! Het vervelende is echter dat Daniël, elke keer als ik over zo’n afspraakje vertel, zo nukkig reageert. Het lijkt wel of hij boos is. Ik voel me soms zo schuldig dat ik mijn enthousiaste verhalen maar voor me houd en laatst merkte ik dat ik zelfs een smoesje verzon om maar niet te hoeven zeggen dat ik met een vriendin zou gaan wandelen. Daniël gaat binnenkort met pensioen en volgens mij verwacht hij dat ik dan steeds met hem thuis blijf. Maar ik wil zo graag nog een beetje mijn vleugels uitslaan, de wereld ontdekken.’

Daniël: ‘Ik heb keihard gewerkt om Camilla en Ernst het beste te geven. Ik heb verpleegsters en allerlei soorten therapeuten in huis gehaald, allerlei dure aanpassingen aan het huis laten doen en zeer kostbare apparatuur gekocht om het leven van Ernst te veraangenamen en Camilla’s taak zo draaglijk mogelijk te maken. Dat is wel ten koste van mijn eigen leven gegaan, maar daar hoor je mij niet over klagen. Ik heb één hele goede vriend, Pieter. Daar ga ik elke maand een dag mee vissen. Dat doen we al jaren. Verder heb ik eigenlijk geen vrienden of kennissen. Hoeft ook niet. Ik heb Camilla. Nu ga ik binnenkort met pensioen en ik had me er zo op verheugd om eens wat langer met haar samen te zijn. In al die jaren met Ernst zijn we toch uit elkaar gegroeid. Het leek me zo heerlijk om gezellig samen in de tuin te werken of samen in de woonkamer te zitten lezen of samen naar het theater te gaan. Maar ik heb het gevoel dat Camilla daar helemaal niet op zit te wachten. Die wil alleen maar nieuwe mensen leren kennen, ándere mensen. Ik weet dat ik haar die vrijheid moet geven, maar het maakt me een beetje eenzaam. En wie weet wie ze allemaal tegenkomt en wat ze zich nog in haar hoofd haalt. Ik voel me bijna gedwongen om ook zo’n cursus te gaan doen, om ook nieuwe vrienden te gaan maken. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil eindelijk eens thuis zijn, samen met Camilla.’

De mediator: ‘Zo te horen hebben jullie de situatie met Ernst ontzettend goed aangepakt. Wat fijn dat jullie samen zo goed voor jullie zoon konden zorgen en hier de middelen voor hadden. Het is logisch dat jullie beide nu wat meer willen doen met jullie vrijheid.

Het is lastig dat jullie vrienden en kennissen uit het oog zijn verloren, maar Camilla wat fijn dat je ook nieuwe mensen hebt leren kennen. Ik kan me voorstellen dat je dit energie geeft en je hier gelukkig van wordt, niemand wilt alleen zijn. Probeer je ook weer wat meer open te stellen naar Daniël. Al die jaren hard zorgen voor jullie zoon zal vast wat druk op jullie relatie hebben gelegd, misschien ook wel gezorgd voor wat afstand. Uit je gevoelens naar Daniël, want zonder te vragen hoe hij over jouw situatie denkt weet je niet hoe hij zich voelt. Probeer niet voor elkaar dingen in te vullen en bespreek hoe jullie er beide instaan. Dan weet je van elkaar jullie behoeftes, hier kun je dan samen een middenweg in vinden. Jullie zijn al lang bij elkaar, nu hebben jullie de kans om weer van elkaar te genieten.

Daniël, maak je zorgen bespreekbaar. Als Camilla er anders in staat dan jij betekent dit niet dat zij geen tijd met jou wilt doorbrengen. Misschien kunnen jullie zelfs samen een cursus volgen. Bekijk wat jullie gemeenschappelijke interesses zijn en stel bijvoorbeeld eens voor om samen wat leuks te gaan doen. Dit hoeft ook niet elke dag, ik begrijp dat jij nu ook behoefte hebt aan rust na al die jaren hard werken. Praat hier in ieder geval over samen.’

Over de mediator

Yvonne Blijie (53) is conflictdeskundige bij het IMK. Haar praktische en heldere inzichten hebben al veel (ondernemende) vrouwen vooruit geholpen. Wekelijks gaat zij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft zij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Yvonne? Mail deze dan naar y.blijie@imk.nl. Wil je eerst zelf meer inzicht krijgen in je situatie? Vul dan kosteloos de scheidingswijzer in of wanneer je met een zakelijk conflict te maken hebt, de conflictwijzer.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief