We kunnen er lang of kort over zijn, maar één ding is zeker: goed voor onze huid is het dragen van een mondkapje niet. Heb je veel last van onzuiverheden? Doe dan als Chrissy Teigen en gebruik het verplichte mondkapje in je voordeel.

Chrissy Teigen zou Chrissy Teigen niet zijn als ze niet geregeld een ontwapenende foto op Instagram zou plaatsen. Haar foto’s zijn áltijd eerlijk, puur en voorzien van een openhartig bijschrift met een dikke knipoog. Precies daarom is de vrouw van John Legend zo geliefd bij het grote publiek, en heeft ze inmiddels al een ruime 33 miljoen volgers verzameld.

Viral foto’s

Chrissy staat erom bekend geen gêne te hebben. Meerdere keren brak ze het internet met een post die zó eerlijk was dat het kiekje het gesprek van de dag was. Of het nou gaat om persoonlijke worstelingen, een openbaring of een hilarische life hack, ze deelt álles met haar miljoenenpubliek.

Life hack

Ook nu is het weer raak. Het model plaatst dinsdag een gezellig familiekiekje van haar, hubby John en hun twee kinderen: Luna en Miles op Instagram. Ze heeft een mondkapje op, daar is niets geks aan. Maar ónder het mondkapje heeft ze heel slim een neusstrip verstopt. Zo slaat ze twee vliegen in een klap. ‘Life hack: een neusstrip onder je masker. blijf veilig EN haal die mee-eters eruit’, aldus Chrissy Teigen.

View this post on Instagram A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Instagram | Beeld: ANP