Bloemetjes en bijtjes: zo creëer je meer biodiversiteit op je balkon

Biodiversiteit is vandaag de dag belangrijker dan ooit en daarom kan het geen kwaad om de natuur een handje te helpen. Hiervoor hoef je écht geen grote tuin te hebben, want met je balkon kun je meer dingen dan je misschien denkt. Je kunt er namelijk een paradijs van maken waar bijen, vlinders en vogels maar wat graag komen.

Biodiversiteit, wat is dat ook alweer? Nou, ‘bio’ staat voor ‘leven’ en ‘diversiteit’ staat voor afwisseling. Het is dus een overkoepelende term voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, grondstoffen, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. En daarom is het goed om jouw balkon eens flink onder handen te nemen.

Denk aan je muren

Je zou ze misschien vergeten, maar de muren (of schuttingen) van je balkon zijn super functioneel. Je kunt er klimop laten groeien, want daar zijn bijen en vlinders gek op. Maar je kunt er natuurlijk ook leuke potten of wandrekken aan hangen. Ruimtebesparend én wanddecoratie in één.

Varieer in bloemen

Vlinders en bijen hebben het nectar van bloemen nodig, dus hoe meer bloemen je hebt hoe beter. Insecten worden vooral blij van kamperfoelie, lavendel, margrieten en asters. Let op: aan gecultiveerde bloemen, vaak te herkennen aan dubbele of extreem grote bloemen, hebben insecten niks. Check daarom eerst of de bloemen en zaadjes goed zijn voor bijen en andere insecten.

Struiken op je balkon

Nu denk je misschien: dat neemt toch veel te veel ruimte in beslag? Nee dus, want frambozen-, bessen-, rozijnen- of bramenstruiken nemen echt niet veel ruimte in beslag en leveren wél veel nectar en stuifmeel. En je kunt er ook nog eens zelf van eten. Win-win dus.

Kruidentuintje

Insecten, zoals wilde bijen, zijn gek op kruiden? Rozemarijn, salie, tijm, dille, citroenmelisse en bieslook zijn favoriet. En zo heb je zelf altijd verse kruiden in huis.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock