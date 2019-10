Meer Love Island: waarom je niet bang hoeft te zijn om in een zwart gat te vallen

Van Love Island willen we alleen maar meer, meer en nog eens meer. Het is de ideale show om tijdens de donkere avonden te bingewatchen en daarom heeft Videoland goed nieuws: ook de USA-editie zal te zien zijn.

Meer Love Island, daar zeggen we natuurlijk nooit nee tegen. Al moeten we toegeven dat deze editie van ons eigen kikkerlandje tóch een beetje tegenvalt. RTL knalt er dan ook niet nog een editie van eigen bodem tegenaan, maar gaat voor de versie uit de Verenigde Staten.

USA

Het gaat hier dus om Love Island USA, dus bereid je voor op een goede portie drama. Of gaat deze variant ook weer heel anders worden, zoals het geval is bij Temptation Island? In ieder geval onthult Videoland op Instagram dat al vanaf 25 november het Amerikaanse seizoen te zien zal zijn op de streamingdienst, dus je hoeft niet bang te zijn om in een zwart gat te vallen.

Wintereditie

Want je vervelen? Dat gaat écht niet gebeuren met deze flinke dosis reality-tv. We schreven het namelijk al eerder en nu is het ook officieel: de UK-variant van Love Island krijgt óók nog een wintereditie. Nee, dat betekent niet mensen als Maura en Curtis in de sneeuw en op de latten (was ook best leuk geweest), maar de kandidaten pakken hun koffers naar het zonnige Zuid-Afrika. In Engeland zal dit seizoen vanaf januari 2020 op de buis verschijnen, dus het is hopen dat wij snel volgen. Toch, Videoland?

Bron: Grazia | Beeld: RTL