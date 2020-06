Meer, meer, meer: ‘The Sinner’ krijgt een vierde seizoen

Hoewel we het laatste deel nog niet eens hebben kunnen bingen, is er meteen al goed nieuws. The Sinner krijgt een vierde seizoen. Dat heeft zender USA Network maandag bekendgemaakt.

The Sinner vierde seizoen

Hoofdrolspeler Bill Pullman is in de vierde reeks wederom te zien als detective Harry Ambrose. Wie naast hem te zien zijn, is nog niet bekend. Het seizoen moet ergens volgend jaar op de buis komen.

Nieuwe afleveringen

Over een maand – ja, dan al! – kunnen we in ieder geval alweer genieten van een nieuw mysterie in The Sinner. Seizoen 3 komt om precies te zijn op 19 juni naar Netflix. Althans, in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De Nederlandse versie van de streamingsdienst heeft de releasedatum nog niet bevestigd, maar bij zo’n grote serie als deze kunnen we er haast wel vanuit gaan dat-ie bij ons vanaf dezelfde dag te bingen is.

Harry Ambrose

Ook in dit seizoen van The Sinner draait het allemaal weer om detective Harry Ambrose die zich stort op een mysterieuze zaak. Een andere grote rol in de derde reeks is weggelegd voor de aantrekkelijke Matt Bomer (Magic Mike, American Horror Story). Hij kruipt in de huid van Jamie, een gewaardeerd burger van de gemeenschap met een smetteloze reputatie.

Auto-ongeluk

Ambrose onderzoekt een auto-ongeluk in de regio New York, waarbij wederom niets is wat het lijkt. Hij ontdekt namelijk al gauw dat er meer aan de hand is en zijn onderzoek leidt al gauw naar Jamie. Waar het eerst een hele normale man lijkt, blijkt al snel dat hij ook zo zijn demonen uit het verleden met zich meedraagt. Als schoolvriend Nick (Chris Messina) ineens op de stoep staat, dreigen al zijn duistere geheimen uit te komen.

The Sinner

In 2017 konden we voor het eerst genieten van The Sinner. Dat seizoen werd niet alleen geregisseerd door Jessica Biel, maar de actrice speelde ook een van de hoofdrollen in de reeks, wat een nominatie voor een Golden Globe opleverde. In seizoen 2 stond het personage van Elisha Henig – die in de huid kroop van Julian Walker – centraal.

