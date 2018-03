Goedmaker van de dag: er bestaan Baileys paasei shotjes

Tot voor kort wist je nog niet dat je het miste, maar als je dit eenmaal eens hebt gedaan wil je nooit meer anders. Denken we. Want het klinkt zo goed: Baileys paasei shotjes. Hallo!

Hoe je de rakkers maakt? Gelukkig is dat heel eenvoudig. Zorg dat je holle paaseieren in bezit hebt, en bijt (als ze eenmaal op kamertemperatuur zijn) de bovenkant eraf. Vervolgens giet je ze vol met Baileys. Minimale inspanning dus, en maximaal genieten. Leuk als toetje met Pasen. Of na Pasen. Of ervoor. Proost!

Bron Beautify | Beeld Getty Images