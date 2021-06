Meer ruimte in je vaatwasser dankzij déze hack (handig voor wijnglazen!)

Superhandig en luxe natuurlijk, zo’n vaatwasser. Niet lopen zeulen met afwasborstels, afwasmiddel en een teiltje, maar gewoon hups: de machine in. Enige wat heel jammer is: op de een of andere manier heb je eigenlijk áltijd te weinig ruimte. Vooral als het om wijn- of bierglazen gaat. Tot nu dan, want deze hack tackelt dat probleem voor eens en altijd.

Bij zo’n beetje iedere vaatwasser schijnt je het trucje te kunnen toepassen: de bovenverdieping in je vaatwasser kun je een stuk naar beneden laten zakken. Er is in veel gevallen een verstopt schuifje te vinden, waarmee je de ruimte in het apparaat kunt vergroten. En dat betekent dat er éindelijk voldoende ruimte is voor lange glazen, zoals cocktail- of wijnvarianten.

Twitter kan z’n oren en ogen niet geloven: de wat? ‘Ik was veertig jaar oud toen ik dit leerde’ en ‘Waarom wist ik dit niet?!’, zijn enkele van de reacties. Toch zijn niet alle mensen geprezen met zo’n vaatwasser. Sommigen zijn teleurgesteld dat het bij hen niet werkt. Maar hé: proberen kan altijd, toch? *rent naar vaatwasser*.

