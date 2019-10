Betrapt: Paris Hilton en Bill Gates blijken meest vervuilende celebrities

Een aantal onderzoekers in Zweden had wat tijd over (wat wil je ook, nu de wintertijd ingaat) en deed daarom onderzoek naar wie de tien meest vervuilende celebrities zijn. Bill Gates en Paris Hilton staan op nummer één en twee.

Was de term ‘jetset’ in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw nog een geliefde term waar men graag gebruik van maakte, nu krijgt het woord een vieze nasmaak (vanwege het klimaat). Destijds werden met ‘jetset’ een internationale groep rijke mensen aangeduid, die overal ter wereld (vaak in exclusieve oorden) deel namen aan feesten en andere mondaine activiteiten. Joie de vivre, op het hoogste niveau, want deze mensen reisden per straalvliegtuig (jet) naar al die luxe feestjes.

One night in Paris, the other night in Beijing

En zeggen wij jetset, dan is de kans groot dat jij denkt aan Paris Hilton. Immers, als er íemand is die het vliegtuig pakt zoals wij de fiets pakken. En als er íemand is die op elk feestje – waar dan ook – acte de présence geeft, dan is dat Paris Hilton. Daarom niet zo gek dat zij met 275.754 kilometer aan reizen in verschillende privévliegtuigen op nummer twee staat.

Bill Gates

Op nummer één van meest vervuilende celebrities staat Bill Gates, die meer dan 1.600 ton CO2 uitstootte met 59 vluchten met zijn privévliegtuig. De onderzoekers baseren deze cijfers op de social media van de betreffende personen.

Andere sterren die er niet zo goed van af komen zijn Jennifer Lopez (3), gevolgd door Oprah Winfrey en Mark Zuckerberg. Ook de overleden Karl Lagerfeld, voetballer André Shurrle, videoproducer Felix von der Laden en zakenvrouw Meg Whitman komen in de lijst voor. Emma Watson staat op de laatste, tiende plek. Met zo’n veertien vluchten in 2017 had zij bijna 68.000 kilometer afgelegd. Daarmee bracht ze zo’n 71 uur in de lucht door, en zorgde ze voor een uitstoot van 15,1 ton aan CO2.