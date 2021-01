Niet meer te snappen: zijn Megan en Joshua tóch niet samen?

Schreven we vorige week nog dat Megan en Joshua het heel gezellig hebben, lijken de twee al niet meer samen te zijn. De brunette is namelijk zoenend gespot tijdens haar vakantie in Dubai. Snap je het nog?

Team Tempa lijkt óveral ogen te hebben, want er is zelfs bewijs. Te zien is hoe Megan nogal intiem is met een jongen die duídelijk niet Joshua is. Ai.

Megan Joshua tóch niet samen

Hoewel de twee nog geen relatie hadden, is de Belg er behoorlijk klaar mee. De foto’s die van hen op Instagram stonden, zijn inmiddels verwijderd. Ze volgen elkaar nog wel, maar daar is misschien ook wel alles mee gezegd. Joshua liet eerder nog weten er vooral nog even geen label op plakken. ‘Megan en ik zijn nog allebei jong en voor nu is het gewoon leuk.’

Temptation Island

Megan deed in 2018 mee aan met haar toenmalige vriend Kevin aan Temptation Island. Dat liep niet erg goed af, want hij vond haar vooral ‘koekerond’ en zij viel voor de charmes van de knappe Joshua. Maar een relatie? Die kregen ze destijds niet. De knappe Belg dook namelijk ook al het bed in met verleidster Chloë, die het tijdens het programma weer heel gezellig had met Kevin. Snap je?

