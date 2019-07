Megan Rapinoe maakt handig gebruik van haar podium en richt zich tot Trump: ‘U moet het voor iedereen beter doen’

De Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe – die afgelopen zondag wereldkampioen werd – is geen fan van president Trump. Dat is op zich niets nieuws, maar wel als ze die boodschap nogmaals herhaald in de camera van CNN, met een strakke blik gericht op de camera. Rapinoe richt zich hiermee direct tot Trump.

‘U sluit mij uit, u sluit mensen uit die op mij lijken, u sluit mensen van kleur uit. U moet het voor iedereen beter doen,’ zegt Rapinoe in haar boodschap voor Trump. Volgens haar blijft de president ‘grote groepen Amerikanen uitsluiten met zijn boodschap’ en impliceert de beroemde ‘Make America Great Again’-slogan niets anders dan uitsluiting.

“Your message is excluding people. You’re excluding me. You’re excluding people that look like me. You’re excluding people of color. You’re excluding… Americans that maybe support you.” US Women’s National Team co-captain Megan Rapinoe’s message to Pres. Trump. pic.twitter.com/4PbKx0hSxv — Anderson Cooper 360° (@AC360) 10 juli 2019

‘U gaat terug naar een tijdperk dat niet geweldig was voor iedereen. Het zou kunnen dat het geweldig was voor een paar mensen, en misschien is Amerika op dit moment geweldig voor een paar mensen, maar het is niet geweldig voor alle Amerikanen op deze wereld. Je hebt een ongelooflijke verantwoordelijkheid als hoofd van dit land om voor iedere persoon te zorgen en je moet het voor iederéen beter doen.’

Trumps reactie? Die volgt uiteraard via Twitter: ‘Megan mag ons land, het Witte Huis of onze vlag nooit afvallen. Wees trots op de vlag die je draagt.’

Hiermee lijkt Trump precies het standpunt van Rapinoe te bevestigen. Ze zegt: ‘Het is voor ons helemaal niet logisch om het Witte Huis de mogelijkheid te geven ons in de schijnwerpers te zetten. Ik praat liever met andere mensen waarmee we wél verandering kunnen afdwingen, dan dat ik naar het Witte Huis ga,’ aldus Rapinoe tegenover CNN.

Women’s soccer player, @mPinoe, just stated that she is “not going to the F…ing White House if we win.” Other than the NBA, which now refuses to call owners, owners (please explain that I just got Criminal Justice Reform passed, Black unemployment is at the lowest level… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juni 2019

Bron: AD, CNN, beeld: CNN