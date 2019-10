Snap je: Temptation’s Megan bijna onherkenbaar na transformatie

Temptation’s Megan – snap je – is bijna onherkenbaar na haar grote transformatie. De realityster ontkent bij hoog en laag veel aan zichzelf te hebben gesleuteld, maar de foto’s lijken toch wat anders te beweren.

We weten allemaal dat Rosanna natuurlijk niet vies is van wat plastische chirurgie. Maar ook Temptation’s Megan lijkt de afgelopen tijd regelmatig onder het mes te zijn gegaan. Toch valt dat volgens haar allemaal wel mee.

Tanden

Op Instagram deelt ze namelijk een kiekje waarop te zien is hoe ze haar tanden heeft laten bleken. Dat roept bij volgers veel vragen op. Want: wat heeft ze allemaal aan zichzelf laten doen dat ze bijna onherkenbaar lijkt? Reden genoeg voor Megan om het een en ander recht te zetten in een Q&A op haar Instagram Stories.

Afvallen

Want naast haar tanden, zou ze alleen iets hebben laten doen aan haar borsten en lippen. De rest van haar transformatie? Die komt voornamelijk doordat ze veel is afgevallen, waardoor volgens de brunette haar gezichtsstructuur wat is veranderd. Aha. Daarna verklaart Megan verder dat ze afvalsupplementen heeft gebruikt, maar daar nu mee is gestopt. Oh en haar dieet? Slaatjes en soepjes. Allemaal heel verantwoord Megan, heel verantwoord. In ieder geval: oordeel zelf.

Tekst gaat verder onder de foto.



Temptation Island

Megan deed in 2018 mee aan met haar toenmalige vriend Kevin aan Temptation Island. Dat liep niet erg goed af, want hij vond haar vooral ‘koekerond’ en zij viel voor de charmes van de knappe Joshua. Hoewel de twee voormalig geliefden elkaar nog weleens tegenkomen – ze wonen immers in hetzelfde dorp – is de kans dat ze ooit nog een relatie krijgen nihil. Exen zijn exen voor een reden, aldus Megan. En zo is het.

