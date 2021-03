Meghan en Harry zorgen eigenhandig voor faillissement paparazzibureau

Paparazzi zullen voortaan hopelijk wel twee keer achter hun oren krabben voordat ze een privéfoto van de royals publiceren. Het bureau dat aan de stok kreeg met Meghan Markle omdat ze foto’s van Archie hadden verspreid, is nu hartstikke failliet.

De rechtszaak die Meghan en Harry tegen hen aanspanden, geeft Emma Curzon, directeur van het bureau Splash News & Picture Agency op als een van de drie oorzaken van hun faillissement. Naast de pandemie die ervoor zorgt dat het aantal foto’s van celebs drastisch is afgenomen, zijn er ook de kosten van twee lopende rechtszaken die het bureau de de das om deden.

Ondraaglijke kosten

Meghan en Harry klaagden het bureau aan omdat ze in het geniep foto’s hadden gemaakt van hun zoon Archie. Dat gebeurde tijdens een ‘privé familiemoment’ in een Canadees park. In december leek het erop dat er een overeenkomst was bereikt. Splash zou geen privéfoto’s van de familie meer publiceren. Gezien Curzons statement lijkt het er echter op dat het laatste woord nog niet is gezegd. ‘De zaak gaat over het vrije woord-gerelateerde zaken binnen het Verenigd Koninkrijk en blijkt helaas ondraaglijk kostbaar voor Splash om door te kunnen gaan met de verdediging. Daarnaast: als de aanklagers de zaak winnen, resultaat dat in torenhoge advocatenkosten voor Splash.

Brieven

In februari won Meghan ook de rechtszaak waarin ze The Daily Mail aanklaagde omdat zij privébrieven tussen haar en haar vader hadden gepubliceerd. Gerechtigheid kan dus even duren, maar wie geduld heeft wordt kennelijk toch ook beloond.

Bron: Stylecaster | Beeld: Brunopress