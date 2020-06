Meghan Markle over racisme: ‘Het enige wat je verkeerd kunt doen is je mond houden’

Meghan Markle heeft zich in een speech, gericht aan de geslaagde leerlingen van haar oude middelbare school, uitgesproken over de dood van George Floyd en de protesten in de Verenigde Staten.

Black Lives Matter leeft meer dan ooit. De wereld staat op tegen racisme en ook de Hertogin van Sussex greep haar kans om een belangrijke boodschap over te brengen.

Meghan Markle’s speech

Meghan richt zich tot pas-geslaagde studenten uit haar hometown Los Angeles. De Hertogin geeft toe dat haar ingestudeerde tekst door deze belangrijke situatie afwijkt. ‘Ik wist niet zo goed wat ik tegen jullie kon zeggen’, legt ze uit. ‘Ik wil het juiste zeggen en ik was er heel nerveus over of ik dan geen kritiek zou krijgen. Maar ik realiseerde me dat niets zeggen het enige foute om te doen was, want het leven van George Floyd deed ertoe.’

Levensles

Ook deelt Meghan Markle de belangrijkste levensles die zij op de middelbare school meekreeg. ‘Vergeet niet om altijd andermans behoeften boven je eigen angsten te zetten’, zo luidt de les. ‘Dat is me mijn hele leven bijgebleven’, vertelt ze. Ook zegt de Hertogin dat het haar spijt dat we ‘nog altijd in een wereld opgroeien waar dit aan de orde is’. ‘Jullie zullen voor altijd een onderdeel zijn van de Black Lives Matter-beweging.’

Heropbouwen

De Hertogin van Sussex sluit af met: ‘We zullen moeten heropbouwen. En weer heropbouwen. Totdat het werkelijk heropgebouwd is. Als de fundering gebroken is, zijn wij dat ook.’ Ze roept de geslaagden op om hun stem te gebruiken tijdens de aanstaande verkiezingen in de Verenigde Staten. ‘Ik juich jullie toe en ben ontzettend trots.’

Bekijk de hele video hieronder.

"George Floyd's life mattered and Breonna Taylor's life mattered and Philando Castile's life mattered and Tamir Rice's life mattered." Duchess Meghan has shared a powerful video with @IHPandas Immaculate Heart High School’s class of 2020 for their graduation.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/BzUmfnKICb — Omid Scobie (@scobie) June 4, 2020

