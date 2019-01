Mooi, mooier, mooist: Meghan Markle laat prachtige babybuik zien tijdens eerste werkdag van 2019

Ook voor Meghan is het normale leven na de feestdagen weer begonnen. De hertogin ging aan het werk en daarbij konden we een glimp opvangen van haar prachtige babybuik.

En wat is deze gegroeid! De geruchten worden dan ook steeds sterker dat Meghan niet één, maar twee kindjes verwacht. Een insider vanuit het paleis verklapte zelfs dat er niet alleen twee royal baby’s op komst zijn, maar dat Harry en zijn vrouw zich ook op kunnen gaan maken voor prinsesjes. De kleur van de babykamer zou namelijk roze worden. Hoe leuk!

Beschermvrouwe

Meghan bracht in een prachtige nauwsluitende, zwarte jurk een bezoek aan Smart Works. Dit is één van de vier organisaties waarvan de hertogin beschermvrouwe is geworden. Deze organisatie helpt werkloze en kwetsbare vrouwen om weer op de arbeidsmarkt te komen. Meghan is dus nog niet met zwangerschapsverlof, maar aan het formaat van haar buik te zien zal dat niet al te lang meer duren…

Bron: Libelle | Beeld: ANP