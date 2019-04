Is Meghan Markle al bevallen? Ambulance gezien voor Windsor Castle

De geruchtenmolen draait al weken op volle toeren: is Meghan al bevallen of nog niet? Toch staat de roddelpers in Engeland sinds afgelopen vrijdag hélémaal op zijn kop: een ambulance zou gespot zijn voor Windsor Castle, het nederige stulpje van het stel.

Hoewel de hertogin het liefst thuis wilde bevallen, lijkt Meghan toch naar het ziekenhuis zijn gemoeten voor de bevalling. Helemaal zeker weten we het natuurlijk nooit, want de royals zullen deze keer niet poseren voor een officieel fotomoment. Sterker nog, het kan nog wel even duren voordat we de kleine te zien krijgen. Het gezin wil eerst in alle rust zelf genieten van de komst van de kleine. Groot gelijk!