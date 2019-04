De speculatie is begonnen: is Meghan al bevallen of niet?

We zagen Meghan voor het laatst op 19 maart toen ze haar respect uitte voor alle slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in Nieuw-Zeeland. Daarna heeft Harry nog wel een aantal evenementen bijgewoond, maar Meghan hebben we sindsdien niet meer gezien… dat zóu kunnen betekenen dat ze inmiddels is bevallen.

Kate ging op 22 maart met zwangerschapsverlof en beviel uiteindelijk op 23 april van prins Louis. Dus als we haar zwangerschap als uitgangspunt nemen, zou het zomaar kunnen dat Meghan rond 20 april ‘pas’ bevalt. Net als Kate precies een maand nadat ze met verlof is gegaan. Dit komt ook overeen met de oorspronkelijke voorspelling dat de baby in april geboren zou worden.

Een medewerker van de royal family deelt middels een tweet dat het paleis ons op de hoogte houdt zodra de royal baby is geboren. Wij kunnen niet wachten!

It is understood there will be an announcement when The Duchess goes into labour and one at some point following the birth. It is also understood that the couple will pose for a photograph at some stage following the birth but it will not be a mass media photocall.

— Victoria Murphy (@byQueenVic) April 11, 2019