Het is het jaar 2016 en – toen nog – prins Harry en Meghan Markle waren straalverliefd. Die verliefdheid wilden ze het liefst van de daken schreeuwen. Op een Halloweenfeestje, nu dus precies vier jaar geleden, konden ze het dan ook niet meer verbergen.

Harry en Meghan waren op een Halloweenfeestje met prinses Eugenie en Jack Brooksbank in het befaamde Soho House in Toronto. Dat is een fijne plek voor royals en beroemdheden omdat in het Soho House een strikt anti-foto beleid wordt nageleefd.

Venetiaanse maskers

‘Ze hadden geen zin om Halloween privé te vieren omdat er zoveel te vieren viel’, schrijven biografen Omid Scobie en Carolyn Durand in Finding Freedom. ‘Ze hadden vier maanden een relatie, waren smoorverliefd en hadden zin om een van hun favoriete feestdagen te vieren.’ Hun Venetiaanse maskers zouden hen daarnaast enigszins anoniem houden. ‘Een cocktail of wat later voelden ze zich ontspannen en lieten ze de Halloween-spirit op zich inwerken.’

Gelekt

Toch bleek het privacybeleid van het hotel niet voldoende. ‘Het was misschien wel de perfecte avond uit tot ze een belletje kregen van Kensington Palace. Het was geen nieuws.’ Volgens de biografen was hun relatie op dat moment al uitgelekt naar de pers. Boze tongen beweren dat prins Eugenie en haar vader, de omstreden prins Andrew, hadden gelekt naar The Sunday Express. Dat was voor Harry misschien wel het eerste bewijs dat hij het van z’n familie niet moest hebben…

Bron: Stylecaster. Beeld: Brunopress