Verdrietig nieuws: Meghan Markle heeft een miskraam gehad

Meghan Markle (39) onthult een miskraam te hebben gehad in juli. De hertogin deelt het heftige verhaal in haar column in de New York Times.

Terwijl ze bezig was met het verschonen van een luier van de kleine Archie, voelde Meghan dat het niet goed zat. De hertogin ervoer een scherpe pijn in haar onderbuik en viel op de grond met haar zoontje nog in haar armen. ‘Ik zong een slaapliedje om ons allebei kalm te houden.’ Toch was deze muziek een scherp contrast met haar gevoel. ‘Dat wees erop dat er iets niet goed zat.’

Tranen

Ze realiseerde zich dat ze een miskraam had. Eenmaal in het ziekenhuis hield Markle de hand van haar man Harry vast. ‘Ik voelde zijn klamme hand en kuste zijn knokkels, nat van onze tranen. Toen ik naar de koude witte muren staarde, waren mijn ogen glazig. Ik probeerde me voor te stellen hoe we hier weer uit zouden komen.’

Steun

Door haar verhaal naar buiten te brengen, hoopt Meghan andere vrouwen die hetzelfde doormaakten een hart onder de riem te steken. ‘Het verliezen van een kind betekent het dragen van een bijna ondraaglijk verdriet dat door velen wordt ervaren, maar waarover weinig wordt gesproken.’ Markle sluit daarom af: ‘We hebben geleerd dat wanneer mensen vragen hoe het met ons gaat, en er echt naar het antwoord wordt geluisterd met een open hart en geest, de last van het verdriet vaak lichter wordt. Door in gesprek te gaan en onze pijn te delen, zetten we onze eerste stap naar genezing.’

