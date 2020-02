Meghan Markle voelt zich gepest door Britse Koningshuis

De Britse krant schrijft dat Meghan Markle moppert over het feit dat Koningin Elizabeth hen verbiedt om het woord ‘royal’ te gebruiken. Andere leden van de koninklijke familie mogen dat woord nog wel gebruiken. Ze voelt dat het paleis hun anders behandeld dan andere familieleden. Zo vertelt een vriendin van de actrice aan de krant: “Ze zei dat als iemand zich beledigd moet voelen, dat zij dat moeten zijn”.

Onder druk

Meghan laat overigens weten dat zij en Harry boven het pestgedrag staan en dat ze zich focussen op het goede wat ze aan het creëren zijn. Daarnaast gelooft Meghan dat de koningin de keuze over de naamsverandering onder druk gemaakt heeft. Harry schijnt namelijk de lieveling van Koningin Elizabeth te zijn, en “anderen zouden dat niet trekken”.

Edinburgh

Harry is nu in Edinburgh voor zijn laatste verlovingsronde als een werkende koninklijke, maar Meghan zal hem daar niet vergezellen, in plaats daarvan ontmoet hij hem in Londen.

Bron: Story | Beeld: BrunoPress