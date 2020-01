Meghan Markle ‘voelt zich vrij’ na het verlaten van de koninklijke familie

Meghan Markle is nog nooit zo gelukkig geweest. Deze maand heeft ze samen met prins Harry en hun zoon Archie de koninklijke familie verlaten en zijn ze naar Canada verhuisd. Een grote verandering voor iedereen in de koninklijke familie.

“Meghan voelt zich vrij, she has never been happier”, vertelt een bron aan USweekly. ‘Ze is ook verrast hoe snel alles is gegaan en ze is heel ‘happy’ dat ze weg is uit London en haar nieuwe leven in Canada kan beginnen.’

Afstand nemen

Op 8 januari maakte Meghan en Prins Harry bekend dat ze een stap terug wilden nemen van hun koninklijke titels en financieren. Dat houdt in dat Harry en Meghan niet langer formeel koningin Elizabeth zal vertegenwoordigen. En het duo vrijstelling heeft van zogeheten verplichtingen die je als royals hebt. Met deze nieuwe overeenkomst is het koppel nog steeds lid van de koninklijke familie – ze behouden dan ook hun titel van hertog en hertogin van Sussex – maar ze zijn in feite niet langer koninklijke hoogheden en worden volledig financieel onafhankelijk.

Gemixte emoties

Prins Harry lijkt nog gemixte emoties te hebben over afstand doen van het koninklijke leven. Zo vertelt hij tijdens een event voor zijn liefdadigheidsinstelling Sentebale: “”What I want to make clear is we’re not walking away, and we certainly aren’t walking away from you. Our hope was to continue serving the Queen, the Commonwealth, and my military associations, but without public funding. Unfortunately, that wasn’t possible. I’ve accepted this, knowing that it doesn’t change who I am or how committed I am. But I hope that helps you understand what it had to come to, that I would step my family back from all I have ever known, to take a step forward into what I hope can be a more peaceful life.”

Hopelijk raken ze allebei snel gewend aan hun nieuwe leven.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: BrunoPress