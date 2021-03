Meghan ‘verdrietig’ om pestbeschuldigingen vanuit Kensington Palace

Het ziet er naar dat de vete tussen Meghan, Harry en het Brits koninklijk huis steeds venijnigere vormen aanneemt. Nu wordt de voormalig hertogin van Sussex door medewerkers van Kensington Palace beschuldigd van ‘pestgedrag’. Haar team neemt de aantijgingen niet licht op en schiet in het verweer.

Een adviseur van Kensington Palace zou al in 2018 een officiële aanklacht tegen Meghan hebben ingediend. Meghan zou de adviseur en personeel hebben getreiterd toen ze nog als royal werkte bij het paleis. Haar team komt met een sterk protest tegen de beschuldigingen.

Zelf slachtoffer

‘De hertogin is verdrietig om de meest recente aanval op haar persoonlijkheid. Vooral omdat ze iemand is die zelf het slachtoffer was van pesten en ze zich sterk toewijd aan mensen die als gevolg van pesten pijn en trauma’s hebben’, zegt een woordvoerder tegen People. ‘Ze is vastberaden door te gaan met haar werk om wereldwijd meer compassie te bewerkstelligen en streeft ernaar een voorbeeld te blijven in laten zien wat goed is en wat niet.’

De timing van de beschuldigingen is opmerkelijk. Harry en Meghan namen afgelopen zondag een openhartig interview met Oprah Winfrey op waarin geen enkel onderwerp geschuwd wordt. Het heeft daarom alle schijn van een tegenoffensief vanuit de Britse royals.

Weggepest

Voormalig secretaris Jason Knauf houdt vol dat voormalig personeel regelmatig werd afgemaakt door Meghan. Ze zou twee personeelsleden hebben weggepest en het zelfvertrouwen van een ander lid ten gronde hebben gericht. Een andere werknemer verklaarde dat ze ‘niet kon stoppen met trillen’ in aanloop naar een confrontatie met de hertogin.

In het verhaal dat The Times publiceerde, staat ook dat Harry Knauf heeft gesmeekt het verhaal niet naar buiten te brengen en de aanklacht te laten vallen. Dat wordt ontkend door de advocaten van Harry en Meghan. Destijds zond Knauf naar verluidt een mail naar de privésecretaris van prins William, Simon Case, die de mail vervolgens doorstuurde naar het hoofd van HR, Samantha Carruthers. Volgens Knauf was Carruthers het er mee eens dat de situatie ‘ernstig’ was.

Lastercampagne

Het team van Harry en Meghan is not amused. ‘Laten we dit gewoon noemen wat het is: een lastercampagne gebaseerd op misleidende en schadelijke desinformatie. We zijn teleurgesteld dat dit schadelijke portret van de hertogin credits krijgt van een media-outlet. Het is geen toeval dat verdraaide beschuldigingen met als doel om de hertogin te ondermijnen naar buiten komen vlak voordat de hertog en hertogin eerlijk spreken over hun ervaringen in de afgelopen jaren.’

De aantijgingen komen een paar dagen voordat het interview dat Oprah met het stel had wordt uitgezonden. Daarin praten ze openhartig over het koninklijk huwelijk, het moederschap, filantropisch werk en de intense druk van buitenaf.

Ondertussen wordt de druk vanuit het Britse koningshuis nog verder opgevoerd en wordt gevraagd het interview uit te stellen nu prins Philip in het ziekenhuis ligt met hartproblemen. Vooralsnog staat de uitzending echter nog gepland voor 7 maart.

De eerste beelden van het interview:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.