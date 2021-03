‘Meghan wil de volgende bevalling over een andere boeg gooien’

In 2019 beviel Meghan Markle van zoon Archie in een Londens ziekenhuis. Komende zomer wil ze het anders aanpakken wanneer ze bevalt van haar dochter. Naar verluidt plannen Meghan en Harry een thuisbevalling in hun huis in het Californische Montecito.

De dochter van prins Harry en Meghan is de eerste royal baby die in de Verenigde Staten ter wereld zal komen. Alsof dat nog niet baanbrekend genoeg is, gooit het paar het ook qua bevalling over een andere boeg. Meghan wil namelijk het liefst thuis bevallen. Dat wilde ze eigenlijk al toen ze zwanger was van Archie, maar dat ging niet door. ‘Artsen adviseerden haar toen om naar het ziekenhuis te gaan, en ze wilde alleen maar dat Archie gezond ter wereld zou komen.’

Bovendien is het onder royals niet bepaald gebruikelijk om thuis te bevallen. Alleen Mike Tindall, de kleinzoon van koningin Elizabeth, kwam thuis ter wereld omdat moeder Zara Tindall beviel op de badkamervloer.

Hypnobirthing

Tijdens de bevalling van Archie zette Meghan onder meer hypnobirthing in. Moeder Doria is erg into holistisch leven en bracht Meghan groot met yoga en mindfulness. Ze huurde ook een doula in en maakte gebruik van accupunctuur in voorbereiding op Archie’s komst.

Beeldschone setting

Komende zomer wil ze dus ook het liefst thuisbevallen. ‘Ze hebben een prachtig huis in Californië dat een beeldschone setting is om te bevallen van een meisje’, zegt een ingewijde tegen Page Six. Nou weten alle moeders dat niets zich zo lastig laat plannen als een bevalling, maar toch: de hertogin is in ieder geval voorbereid.

