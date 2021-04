Déze bekende presentatrice wordt de nieuwe buurvrouw van de Meilandjes

De Meilandjes gaan verhuizen naar hun nieuwe miljoenenvilla in Noordwijk. En aan nieuwe gezellige buren geen in Noordwijk is geen gebrek. En déze bekende presentatrice zal hun nieuwe buurvrouw worden.

Beter een goede buur dan een verre vriend. In het geval van Martien en Erica is dat niemand minder dan Eva Jinek, naar wie ze bijna kunnen zwaaien vanuit hun miljoenenvilla. Dat zegt Bart van Ettekoven in de Shownieuws-podcast. Mocht het toch niet klikken, dan is er geen nood aan de man: de RTL-presentatrice heeft een huis in Abcoude gekocht, dat wordt op dit moment nog gebouwd. Tot dat huis af is, wisselt ze Amsterdam en Noordwijk af.

Bekende buren

De nieuwe woonplaats van de Meilandjes blijkt een verzamelplaats van BN’ers. Dirk Kuijt woonde er tot voor kort om de hoek, maar die heeft zijn villa net verkocht. Ook Harry Mens woont in Noordwijk.

Miljoenenvilla

Vorige week werd bekend dat Martien en Erica officieel de eigenaar zijn van de miljoenenvilla in het gebied Zuidduinen. De Meilandjes hebben flink wat geld betaald voor hun nieuwe stulpje. De vraagprijs was 2.695.000 euro, dat hebben de Chateau Meiland-sterren er ook voor neergeteld. Ze hebben in de badplaats een woning van maar liefst 327 vierkante meter hebben gekocht, verdeeld over drie woonlagen. In de villa zouden maar liefst tien kamers aanwezig zijn, waaronder vijf slaapkamers en vier badkamers.

Lees ook

Zó ziet de nieuwe miljoenenvilla van de familie Meiland in Noordwijk er dus uit

Bekende verkoper

Martien en Erica hebben niet alleen een bekende buurvrouw, ze hebben het stulpje óók van een BN’er gekocht. Niels van den Berg, de drummer van Kensington, heeft zijn villa in Noordwijk verkocht aan de familie Meiland. Dat vertelde de drummer in De 538 Ochtendshow aan presentator Frank Dane. ‘Ja dat was mijn huis ja, dat klopt’, zei Vandenberg, die op dit moment nog in het huis woont. ‘Ik heb dit huis een aantal jaren geleden gekocht en helemaal verbouwd met mijn vader en ja, nu net verkocht inderdaad.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Story | Beeld: BrunoPress