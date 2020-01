Moeten de Meilandjes zich zorgen maken over dit ‘Ik Vertrek’-koppel?

Na het succes van de Meilandjes, besloot SBS nog een ander succesvol koppel binnen te halen: de Scheetjes. Maar gaat dit Ik Vertrek-koppel grote concurrentie vormen voor Martien en zijn gezin of valt het wel mee?

Heerlijke slow-tv is natuurlijk helemaal hot op dit moment. En groot gelijk! Want wat is er nu lekkerder dan na een dag hard werken voor de buis te gaan zitten en te kijken naar het wel en wee van andere mensen. Bij de familie Meiland bleek dit al een schot in de roos, maar SBS hoopt ook met de Scheetjes een kijkcijferhit in huis te hebben gehaald.

Meilandjes concurrentie

De Scheetjes, oftewel Hans en Karin ten Böhmer, waren al spraakmakend tijdens hun aflevering van Ik Vertrek. Het stel zette een midgetgolfbaan op op Bonaire, maar dat bleek – what else – niet helemaal van een leien dakje te gaan. Ze hadden namelijk alle spullen al in huis, maar eigenlijk nog geen grond om hun droom te realiseren. En het blijkt dat ze daar nu niet echt iets van geleerd hebben…

Nieuw project

Voor hun nieuwe project loopt namelijk weer niet alles zoals het moet. Ze willen namelijk een resort bouwen geheel in country-stijl, maar ja, die grond, dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. ‘We zitten nu met onze handen in het haar’, verklaart Karin nadat de aanvraag nu via een omslachtige procedure moet. ‘Mensen vragen ons wel of we niets van onze emigratie hebben geleerd, wat ze bij Ik Vertrek hebben gezien. Toen hadden we al spullen gekocht, maar nog geen grond. Dat is nu weer het geval.’

Spraakmakend

Saai wordt de serie in ieder geval niet. ‘Onze Ik Vertrek-aflevering vonden mensen al spraakmakend, maar dit wordt nog spannender’, aldus Karin. De hoop van SBS is natuurlijk dat ze even succesvol worden als de familie Meiland, maar daar zijn de Scheetjes niet zo mee bezig. ‘Wij hebben hier weinig meegekregen van Martien en zijn gezin. Ik heb wel de dubbele kerstaflevering gezien, die vond ik wat lang duren. Ik houd van iets meer actie. Maar Martien is hilarisch, wij hopen ook spraakmakend te zijn.’



Bron: AD | Beeld: SBS