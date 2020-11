RTL bevestigt: er komt een derde seizoen van ‘Meisje van Plezier’

Nu het advies vanuit de overheid nog steeds luidt om zoveel mogelijk thuis te blijven, kunnen we wel wat bingewatch-materiaal gebruiken. U vraagt, wij draaien, moet RTL gedacht hebben. Naast een nieuw seizoen van onder andere ‘Echte Gooische Moeders’ en ‘Temptation Island: Love or Leave‘, kondigde RTL gisteren ook nog het derde seizoen van ‘Meisje van Plezier’ aan.

Derde seizoen Meisje van Plezier

Het tweede seizoen liet twee jaar op zich wachten, wat het geduld van de fans flink op de proef stelden. Voor het derde seizoen zette RTL er echter vaart achter en dus kunnen we vanaf volgende maand het hele derde seizoen van Meisje van Plezier via Videoland bingewatchen.

Schoolplein incident

In het afgelopen seizoen werden fans met een zinderende cliffhanger achtergelaten. Op het schoolplein van Nadine’s dochter Lina werd Sander door Meryem neergeschoten. Het derde seizoen begint drie maanden na dit schietincident, en zal gedurende het seizoen een grote rol blijven spelen. Nadine’s familie heeft namelijk nog steeds geen idee dat ze in werkelijkheid haar eigen escortbedrijf Ladies On Top runt. En hoewel ze vol blijft houden dat ze geen idee heeft wat er op het schoolplein is gebeurd, houdt de rechtszaak van Meryem de hele familie bezig.

Nieuwe gezichten

Naast de vaste cast met onder anderen Angela Schijf, Peter Paul Muller en Roeland Fernhout, keert ook Holly Mae Brood in het derde seizoen terug. Daarnaast zullen we ook een aantal nieuwe gezichten voorbij zien komen. Zo heeft Juvat Westendorp een rol in de serie gescoord, maar er is er ook een prominente rol voor Waldemar Torenstra en Urvin Monte weggelegd.

Het derde seizoen van Meisje van Plezier is vanaf 6 december op Videoland te zien. Wanneer de serie op RTL 4 verschijnt, is nog niet bekend.